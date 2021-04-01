Компания «Стройтрансгаз» опровергла информацию об уголовном деле по реконструкции перрона пермского аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

Генеральный подрядчик проекта по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры пермского аэродрома АО «Стройтрансгаз» опровергло информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при реконструкции перрона аэропорта Большое Савино.

«Возбужденное уголовное дело, - говорится в пресс-релизе компании, - касается нарушений одним из субподрядчиков, принимавшим участие в реализации проекта в 2018 году, правил по вывозу почвогрунта, и никак не связано с использованными при строительстве перрона и рулежных дорожек материалами».

Напомним, информацию об уголовном деле, возбужденном управлением на транспорте МВД России, 27 апреля распространил портал properm.ru.

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