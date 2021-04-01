Компания «Стройтрансгаз» опровергла информацию об уголовном деле по реконструкции перрона пермского аэропорта
Генеральный подрядчик проекта по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры пермского аэродрома АО «Стройтрансгаз» опровергло информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при реконструкции перрона аэропорта Большое Савино.
«Возбужденное уголовное дело, - говорится в пресс-релизе компании, - касается нарушений одним из субподрядчиков, принимавшим участие в реализации проекта в 2018 году, правил по вывозу почвогрунта, и никак не связано с использованными при строительстве перрона и рулежных дорожек материалами».
Напомним, информацию об уголовном деле, возбужденном управлением на транспорте МВД России, 27 апреля распространил портал properm.ru.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.