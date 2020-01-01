Мария Сыропятова В Перми смогут легально работать 19 летних кафе За работу без разрешения владельцам грозит штраф до 300 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В схеме нестационарной торговли Перми сейчас семь мест под летние кафе у стационарных заведений индустрии общественного питания, ещё 12 будут внесены в неё в ближайшее время. Об этом на круглом столе в Пермской торгово-промышленной палате рассказала и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики мэрии Перми Ольга Чеснокова.

При этом по тем договорам, которые пока не заключены, в администрации Перми планируют завершить все процедуры в середине мая.

По мнению заместителя главы Перми Виктора Агеева, в Перми сейчас достаточно либеральный подход к размещению летних кафе при стационарных заведениях общепита.

«В Перми можно разместить летнее кафе при стационарном заведении общественного питания без конкурса, согласовав его внешний вид при его внесении в схему нестационарной торговли, — отметил Виктор Агеев. — Этот порядок пока сохранён, стараемся по нему работать оперативно, произошедшие в этом году изменения носят операционный характер».

При этом предприниматель должен заключить договор с мэрией об использовании муниципальной земли (на частной — летние кафе можно размещать без согласований) и проследить за тем, чтобы на тротуаре было оставлено место для прохода пешеходов.

Представитель ресторана A Caffe (ул. Газеты «Звезда», 24) Александр Мистрюков только планирует подать документы в мэрию для включения места под летнее кафе у своего заведения.

«Летом прошлого года во время пандемии мы могли работать только на открытом воздухе, — отмечает Александр Мистрюков. — И у потребителя есть желание после восьми-девяти месяцев в помещении провести время на открытом воздухе, поэтому летние кафе или террасы, установленные по всем правилам, необходимы для развития ресторанного бизнеса».

Напомним, что в случае размещения летнего кафе на муниципальной земле без согласования с городской администрацией предпринимателю грозит штраф. За первое нарушение по ст. 9.1 краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» может быть наложен штраф на граждан от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. руб., а на юрлиц — от 250 тыс. до 300 тыс. руб.

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