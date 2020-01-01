На праймериз «Единой России» подал заявку экс-глава администрации губернатора Анатолий Маховиков рассчитывает попасть в списки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков выдвинул свою кандидатуру на участие в праймериз партии «Единая Россия». Как и прогнозировал «Новый компаньон», он претендует на включение в региональную группу «Верещагинская №24».

В структурах власти Маховиков работает с 2006 года. С 2011 года он занимал должность сити-менеджера. С 2014 года Маховиков работал первым вице-премьером краевого правительства, главой администрации губернатора, полномочным представителем главы региона в Заксоборании. С февраля 2019 по июль 2020 Маховиков был бизнес-омбудсменом Пермского края. Летом прошлого года он был назначен генеральным директором АО «Кортрос-Пермь».

Предполагалось, что Маховиков будет баллотироваться в Заксобрание по округу №10, который в парламенте представлял его предшественник в «Кортросе» Николай Зуев. Однако свою кандидатуру здесь выдвинул председатель совета директоров АО «Кортрос-Пермь», бывший министр ЖКХ и градостроительства Виктор Кривошеин.

Предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая. Сегодня «Единая Россия» продлила срок выдвижения кандидатов до 14 мая.

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