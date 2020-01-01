Елена Синица В Перми в мае увеличат количество рейсов трамвая №12 Интервал между отправлениями трамваев сократится до 10 минут Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Начиная с 11 мая в Перми увеличат количество рейсов на трамвайном маршруте №12. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на городской департамент транспорта.

Так, в будние дни с 09:00 до 10:00 интервалы между отправлениями от остановочного пункта «Школа №107» сократят на 30%.





Таким образом, они будут составлять 10 минут. Ранее интервал составлял 15 минут.





С актуальным расписанием и маршрутами следования транспорта можно ознакомиться посредством сайта МКУ «Гортранс» или его мобильной версии.

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