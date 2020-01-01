В плей-офф Единой лиги ВТБ «Парма» встретится с «Зенитом» Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» впервые вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра состоится в гостях: 11 мая в 22:00 пермяки встретятся с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Следующая игра пройдёт в Перми 13 мая в 19:30. Все матчи в рамках розыгрыша плей-офф в прямом эфире будет транслировать ТК ВЕТТА.

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