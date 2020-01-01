По факту мошенничества при реконструкции перрона пермского аэропорта возбуждено уголовное дело Подрядчик допустил замену материалов на более дешёвые Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По факту мошенничества в особо крупном размере при реконструкции перрона пермского аэропорта Большое Савино управлением на транспорте МВД России возбуждено уголовное дело, об этом сообщает properm.ru.

Как пояснили в пресс-службе транспортной полиции, подозреваемых по делу пока нет.

В качестве свидетелей проходят сотрудники подрядчика строительства АО «Стройтрансгаз», допрашиваются представители Росавиации, пермского аэропорта и минтранспорта Пермского края.

В АО «Стройтрансгаз» журналистам портала пояснили, что речь идёт о нарушениях, допущенных двумя субподрядными организациями, нанятыми для выполнения госконтракта.





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