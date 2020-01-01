В Перми заработал мобильный пункт вакцинации от коронавируса Сегодня он работает у торгового центра «Кит» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Мотовилихинском районе Перми начал работать передвижной пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

28 апреля с 10:00 до 14:00 передвижной пункт иммунизации будет работать у торгового центра «Кит» (ул. Крупской, 79а).

Как напомнили в минздраве, всего на территорию Пермского края на сегодня поступило 184,6 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции. Курс иммунизации завершили 91 790 человек.





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