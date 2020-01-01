В Перми заработал мобильный пункт вакцинации от коронавируса
Сегодня он работает у торгового центра «Кит»
В Мотовилихинском районе Перми начал работать передвижной пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
28 апреля с 10:00 до 14:00 передвижной пункт иммунизации будет работать у торгового центра «Кит» (ул. Крупской, 79а).
Как напомнили в минздраве, всего на территорию Пермского края на сегодня поступило 184,6 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции. Курс иммунизации завершили 91 790 человек.
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