В МЧС объявили штормовое предупреждение 28 апреля ожидается ветер до 20 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В региональном управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды в среду, 28 апреля. В Пермском крае ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, до 12 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха до +10 градусов.

При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей, говорят в МЧС. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.





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