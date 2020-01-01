В Пермском крае за сутки заболели коронавирусом 102 человека 21 человек госпитализирован Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 21 человек госпитализирован, 81 — проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 39 пациентов мужского пола, 63 — женского. Среди заболевших — четверо детей и 54 человека старше пятидесяти лет.

Выздоровели 111 жителей региона.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 657 пациентов, 50 из них подключены к аппаратам ИВЛ

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло 54 142.





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