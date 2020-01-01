Клиника МЕДСИ открыла в краевой столице амбулаторный онкологический центр Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Медси

Сегодня борьба с онкологическими заболеваниями — одно из приоритетных направлений работы российского здравоохранения. Необходимость ранней диагностики рака, поддержка онкологических больных и поиск эффективного лечения неоднократно обсуждались на федеральном и региональном уровнях.

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» больницы Прикамья оснащаются современным оборудованием, проводятся мероприятия, направленные на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, открываются центры амбулаторной онкологической помощи.

Частные медицинские организации также делают доступными для своих пациентов современные технологии в оказании онкологической помощи, осознавая, что раннее выявление онкозаболеваний помогает вовремя остановить болезнь и сохранить человеку жизнь.

Фото: Медси

В четверг, 22 апреля, в Перми состоялось торжественное открытие амбулаторного онкологического центра в клинике МЕДСИ на ул. Пушкина, 109.

На церемонии открытия центра выступили операционный директор ГК МЕДСИ Родион Ступин, заместитель медицинского директора по онкологии ГК МЕДСИ Аникеева Ольга Юрьевна, руководитель Центра химиотерапии, заведующий отделением химиотерапии Международного центра онкологии на базе МЕДСИ в Боткинском проезде (Москва), онколог, кандидат медицинских наук Евгений Ледин, онколог-хирург клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде, доктор медицинских наук Владимир Плохов (Москва).

Главная задача нового центра — оказание специализированной онкологической помощи в максимально короткие сроки в рамках одного учреждения.Как поясняют в МЕДСИ, в клинике будет проводиться диагностика с использованием высокотехнологичного оборудования для своевременного выявления начальных стадий онкозаболеваний. Центр оснащён ультразвуковыми аппаратами серии Logic, эндоскопическим оборудовании системы OlympusExera III с технологией оптического улучшения изображения NBI, рентгеновской цифровой системой Philips, маммографом Senographe производства GeneralElectric и многим другим. Для выявления патологии на ранней стадии доступны все виды лабораторных исследований.

Фото: Медси

Кроме того, в центре разработаны комплексные программы медицинского обследования «Онкопоиск», которые проводятся с помощью компьютерной томографии на спиральном 64-срезовом томографе Revolution EVO. Программа осуществляется с обязательным внутривенным введением контрастного вещества, что обеспечивает качественный онкопоиск и максимальную информативность при диагностике рака на ранних стадиях. Она позволяет не только выявлять новообразования, но и дифференцировать их. Благодаря этому врач чётко понимает особенности обнаруженной опухоли и может сделать выводы о её добро- или злокачественности.

«Амбулаторный онкологический центр МЕДСИ в Перми оснащён современным оборудованием экспертного класса, здесь работают высококвалифицированные специалисты, владеющие всем спектром передовых методик выявления и лечения злокачественных новообразований. Врачи центра будут работать в рамках единых протоколов лечения совместно с экспертами Международного центра онкологии в Москве. «Мы постоянно на связи с нашими пермскими коллегами, оказываем необходимую консультативную и методическую поддержку», — рассказал заведующий отделением химиотерапии Международного центра онкологии на базе клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде (Москва), онколог, кандидат медицинских наук Евгений Ледин.

Фото: Медси

В новом центре предусмотрен дневной стационар, химиотерапевтическое лечение в котором будут проходить и пациенты с впервые выявленной патологией, и те, кто продолжает лечение.

Для проведения системного лечения будут использоваться оригинальные химиотерапевтические препараты зарубежного и отечественного производства, а также таргетная (молекулярно-прицельная) и иммунотерапия.

Фото: Медси

В центре будет осуществляться постановка внутривенных портов под контролем ЭКГ и КТ. Порт обеспечивает гарантированный венозный доступ для простого и надёжного введения лекарственных препаратов на весь период курса химиотерапии от нескольких месяцев до нескольких лет. Имплантация порт-системы может быть проведена после постановки диагноза.

Если пациенту потребуется оперативное вмешательство, он будет направлен в стационар МЕДСИ в Москве. Госпитализация в столичные клиники проводится с учётом характера заболевания, его стадии, особенностей протекания болезни.

«Комплексный подход в лечении сложных заболеваний имеет важное значение. В центре пациентам будет оказана качественная и квалифицированная медицинская помощь. Мы используем персонифицированную лекарственную терапию злокачественных новообразований, предоставляем широкий спектр диагностических услуг. Большое преимущество, что работа врачей-специалистов центра идёт в тесном взаимодействии с ведущими специалистами-экспертами в области онкологии московских клиник ГК МЕДСИ. И наши пациенты имеют дополнительное преимущество получить все необходимые диагностические и лечебные процедуры не только в Перми, но и в клиниках МЕДСИ в Москве», — рассказал главный врач МЕДСИ на Пушкина в Перми Лев Гущенский.

В МЕДСИ подчёркивают, что онкологическая помощь будет доступна не только пермякам, но и жителям региона, в том числе по полису ОМС.

Телефоны в Перми: (342) 2-150-630, 2-150-620.

сайт perm.medsi.ru

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