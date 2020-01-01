Роспотребнадзор может скорректировать планы по проведению военного парада в Перми Окончательное решение примут 30 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании краевого оргкомитета «Победа» 30 апреля будет окончательно согласован формат и перечень праздничных мероприятий 9 мая в Пермском крае. Об этом на встрече с редакторами СМИ заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Внести коррективы в предварительный план может руководитель регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костраев, но «репетиции парада идут», отметил глава края.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса военный парад в Перми был отменён. В этом — мероприятие планировалось провести на ул. Ленина.

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