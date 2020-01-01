Стала известна программа празднования 9 Мая в Перми Парад Победы пройдёт по ул. Ленина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Парад Победы 9 Мая в Перми пройдёт на улице Ленина. Традиционная площадка проведения мероприятия — Октябрьская площадь — в это время будет закрыта на реконструкцию.

Как сообщает «Рифей», День Победы 9 мая начнётся в краевом центре с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. В нём будут участвовать 20 парадных расчётов, 18 единиц военной техники, два истребителя «Миг-31» — они пролетят над ул. Ленина. Вечером состоится салют.

Праздничные события пройдут во всех районах города. Отмечается, что мероприятия будут проходить в случае благоприятной эпидемической обстановки.

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