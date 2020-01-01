Евгения Пастухова журналист Дмитрий Махонин: «Если мы не пройдём этап публичных слушаний, ничего не будет» Губернатор прокомментировал вопрос застройки стадиона «Молот» Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория у УДС «Молот»

Константин Долгановский

Во вторник, 27 апреля, на встрече с главными редакторами СМИ Пермского края губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что вопрос строительства жилых домов на месте стадиона «Молот» в Мотовилихинском районе находится в юридической плоскости.

Он отметил, что в градсовет, который поддержал это решение, входят профессионалы. «Я понимаю, конечно, что Махонин тоже виноват, что в 2005 году стадион продали в частные руки, а потом ещё перепродали три раза, — подчеркнул губернатор. — И бывшие главы района, которые сейчас выступают в защиту стадиона, тогда почему-то этот процесс не остановили, а сейчас сменили позицию».

Частный собственник не будет строить стадион, это не окупится, рассуждает Дмитрий Махонин. Достаточно просто посчитать, сколько людей сегодня там занимаются. «Сколько раз Константин Николаевич Окунев занимается зарядкой на стадионе «Молот», проживая совсем в другом районе? А что, он же самый главный защитник! Сколько архитектор [Игорь] Луговой там занимается? Тоже классный защитник. Все они коренные жители Мотовилихи», — иронизирует губернатор.

По его словам, «тут либо патовая ситуация, либо развитие»: «Я просил собственника передать объект нам, получил отказ. Мы убедили их построить бассейн с дорожками в 50 м, потому что Перми нужна «длинная вода» для проведения международных соревнований. Убедили реконструировать сквер у ДК Ленина, организовать парковочные места. Я понимаю все опасения. И наша задача заключается в том, чтобы объяснить всё на публичных слушаниях. И если они не будут пройдены, то ничего не будет».

Напомним, что на этом месте ООО СЗ «Молот» (входит в ГК «ПМД») планирует построить 11 домов, бассейн с чашей 50 м и парковку на 400 машино-мест. Участок ограничен улицами КИМ, Василия Соломина и Лебедева. Жилые дома и соцобъекты по проекту планируется построить к 2027 году. Также в рамках застройки предполагается реконструкция сквера за ДК им. Ленина на ул. Лебедева и бульваре Гагарина. В концепции предусмотрено строительство школы и нескольких детских садов.

Ранее этот вопрос обсуждался на заседании краевого градостроительного совета, который концепцию поддержал. Такое же решение вынесла городская комиссия по ПЗЗ.

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