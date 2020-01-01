Документы на участие в праймериз подал руководитель регсовета сторонников «Единой России»
Ирек Хазиев выдвинул свою кандидатуру в Госдуму и Заксобрание
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Как и прогнозировал «Новый компаньон», член Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края Ирек Хазиев выдвинул свою кандидатуру по выборам в Госдуму по единому федеральному избирательному округу и по выборам в Заксобрание Пермского края по одномандатному округу №2.
О выдвижении Хазиева сообщил телеграм-канал реготделения партии.
Сейчас депутатом Заксобрания по округу №2 является секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. В 2020 году он победил на довыборах в краевой парламент.
Напомним, тогда место в собрании оказалось вакантным после досрочного прекращения полномочий депутата Егора Заворохина. Экс-директора машзавода им. Дзержинского приговорили к семи годам лишения свободы за растрату.
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