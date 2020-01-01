Евгения Пастухова журналист Предварительные решения В Пермском крае определены фамилии большинства будущих депутатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе, 29 апреля, заканчивается срок для подачи заявок на участие в праймериз партии «Единая Россия». В отличие от прошлой кампании, когда градус конкуренции внутри партии зашкаливал, в этот раз фавориты определены, и неожиданности вряд ли возможны. Относительно интересной можно назвать ситуацию с Госдумой, однако и здесь все ключевые решения приняты заранее.

Госдума

Удивительно, но самая серьёзная, по меркам сложившейся ситуации, конкуренция образовалась на выборах в Госдуму. В двух из четырёх округов на праймериз действующие депутаты будут бороться с новыми ресурсными кандидатами, на которых и сделана ставка.

Так, конкуренцию Алексею Бурнашову в округе №59 (Чусовской) составит депутат заксобрания и советник губернатора Роман Водянов. Именно Водянова главам территорий несколько месяцев назад представили как кандидата, которому нужно помогать. Алексею Бурнашову, по информации «Нового компаньона», якобы предлагали в качестве альтернативы пока свободный округ №7 в заксобрании, однако он рассчитывает победить на праймериз и предложение не принимает.

Ещё недавно высокая конкуренция была и в округе №58, где зимой начал вести кампанию депутат-списочник Игорь Сапко. И его же главам муниципалитетов представили как фаворита. Действующий депутат по округу Игорь Шубин, говорят источники, с ситуацией мириться не стал и провёл серию переговоров в Москве. В том числе якобы с секретарём Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. В итоге он сумел отстоять свой округ. Шубин заявку на праймериз подал вторым среди всех кандидатов. Игорь Сапко пока медлит.

Источник «Нового компаньона», близкий к региональному штабу «Единой России», поясняет, что сейчас решается вопрос о том, чтобы Сапко вошёл в партийную тройку. Ранее предполагалось, что она будет состоять из губернатора Дмитрия Махонина, IT-предпринимателя и создателя мессенджера «Серафим» Антона Немкина (он уже подал заявку и ведёт кампанию) и советника гендиректора ПАО «Уралкалий» Андрея Пилипенко. Однако Пилипенко от участия в выборах, по крайней мере по Пермскому краю, якобы отказался. И это место теоретически может достаться Игорю Сапко.

В округе №61 — тоже конкурентная ситуация. Против действующего депутата Дмитрия Сазонова выступила депутат заксобрания и бывший вице-премьер Ирина Ивенских. При этом Ивенских подала заявку и на округ, и на список. Сазонов — только на округ, хотя несколько месяцев назад обсуждалось, что он может пойти «по линии партии». И здесь главам в качестве «предмета работы» тоже презентовали Ивенских.

Самая спокойная ситуация — у главного «оппозиционера» прошлых выборов Дмитрия Скриванова в округе №60. Ему, по всей видимости, конкуренцию никто составить не рискнул.

В сложившейся конкурентной ситуации по трём округам Госдумы в первую очередь хочется выразить сочувствие главам территорий. Они не посвящены в детали переговоров на высоком уровне и вынуждены лавировать между ресурсными кандидатами. Выигрывают те, кто вопреки директивам края раздаёт всем сёстрам по серьгам. Слишком быстро всё меняется, и вчерашние аутсайдеры, как в округе №58, могут стать фаворитами. Занимать какую-то одну позицию для муниципалов рискованно — припомнят.

Заксобрание

В Законодательном собрании ситуация спокойнее. Интрига сохраняется, пожалуй, только в одном округе. Так, против вице-спикера Игоря Папкова в округе №15, от которого он избирался в парламент, «Уралкалий» выставил своего директора по безопасности Андрея Силаева. И здесь возможна конкурентная борьба.

В остальных 30 округах фавориты уже определены. И конкуренция у них практически отсутствует.

Из действующих депутатов по «своим» округам, кроме Игоря Папкова, заявились 12: Александр Мотрич (№1), Геннадий Шилов (№6), Виктор Баранов (№12), Павел Кузьмин (№13), Антон Удальёв (№17), Александр Третьяков (№19), Сергей Клепцин (№21 плюс одноимённая региональная группа), Валерий Сухих (№23), Сергей Ветошкин (№24), Андрей Бурдин (№25), Алексей Петров (№29), Владимир Хозяшев (№30). Однако точно согласованы только 11: Сергея Клепцина, скорее всего, заменит другой кандидат.

Действующий депутат, советник губернатора Павел Черепанов сменил список на округ (№4, вместо Владимира Жукова). А Виктор Плюснин (№26) — округ на список. Отметим, что заявку на участие в праймериз по этой группе в списке подал гендиректор ООО «Санаторий «Демидково» Кирилл Толстой. По списку вместо округа выдвинула свою кандидатуру и Татьяна Шестакова. Она подала документы на выдвижение в рамках региональной группы №22 («Чайковская»). Илья Шулькин, избранный в 2016 году от партии «Справедливая Россия», вновь, как и в 2011 году, присягнул «партии власти» и подал заявку на округ №18. Также по спискам, вероятно, будет избираться секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. Однако документы он ещё не направил: возможно, он войдёт в тройку.

В девяти округах рокировки уже понятны. Вместо Николая Дёмкина в округе №3 заявился его сын, гендиректор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин. Главврач ГКБ №3 Александр Буторин планирует заменить Татьяну Шестакову в округе №5, главврач детской клинической больницы им. Пичугина Дмитрий Бондарь — Сергея Попова в округе №11. Председатель совета директоров АО «Кортрос-Пермь», бывший министр ЖКХ и градостроительства Виктор Кривошеин будет представлять интересы компании вместо Николая Зуева в округе №10. Директор по производству ПАО «Уралкалий» Евгений Зыбин заменит бывшего гендиректора компании в округе №14. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов подал заявку на участие в праймериз по округу №21, который сейчас представляет Сергей Клепцин. Экс-министр природных ресурсов Дмитрий Килейко намерен побороться за округ №26 (Виктор Плюснин). Генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов Дмитрий Пылев сменит Юрия Чечёткина в округе №28.

Будут принимать участие в праймериз, но ещё не подали документы: председатель АНО «Центр поддержки гражданских инициатив» Ирек Хазиев (№2), депутаты ЗС Александр Бойченко (№9) и Армен Гарслян (№16), начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин (№20), генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов (№20), действующий депутат, избранный по спискам, Надежда Лядова (№27).

Свободными (скажем так, запасными) остаются округа №7 (хотя заявку на участие подал депутат гордумы Олег Бурдин, но, по данным «Нового компаньона», он планирует остаться в городе) и №8 (Алексей Антипов). Предположим, что их «держат» на тот случай, если потребуется спешно «найти место».

Из числа депутатов-списочников выдвинулись по «своим» территориям: Георгий Ткаченко (группа «Осинская №23»), Валерий Трапезников («Верещагинская №24»), Александр Житников («Суксунская №19»), Вагаршак Сарксян («Кудымкарская №29»), Елена Зырянова («Кочёвская №30»). Татьяна Миролюбова, избранная в составе тройки, попробует свои силы в Березниках (№14). Соратница Армена Гарсляна Мария Коновалова претендует на группу «Очёрская №25», которую в 2016 году возглавлял Михаил Арзуманов. Также планирует переизбраться по спискам Юрий Борисовец, однако заявку на участие он пока не направил.

Гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков тоже пока свои планы не обозначил, однако, говорят источники, он может возглавить региональную группу №24. А председатель краевого Союза журналистов Игорь Лобанов во второй раз попытает счастья на выборах в краевой парламент, но на этот раз он рассчитывает попасть в группу «Свердловская №10».

Отметим, что на участие в праймериз заявились также глава Чусовского ГО Сергей Белов, глава Оханского ГО Дмитрий Байдин, глава Лысьвы Александр Гончаров. Им предстоит выполнить роль «паровозов».

Из неожиданного: заявку подал руководитель ассоциации команд КВН Прикамья, член Общественной палаты Пермского края Ямур Гильмутдинов. А актёр сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян (сейчас — депутат Осинской думы) планирует сделать это, если его пост наберёт больше 1000 «лайков» за три дня. Они перевалили через эту планку спустя четыре часа.

Гордума

Больше половины действующих депутатов-одномандатников (12 из 22) претендуют на переизбрание по своим округам. Это Михаил Черепанов (№4), Сергей Захаров (№5), Дмитрий Малютин (№6), Василий Кузнецов (№7), Арсен Болквадзе (№8), Наталья Рослякова (№10), Александр Колчанов (№12), Ирина Горбунова (№13), Олег Бурдин (№14), Владимир Манин (№15), Владимир Молоковских (№16), Алексей Оборин (№19).

Алексея Дёмкина, который до конца 2020 года представлял в думе жителей округа №1, сменит депутат-списочник Тимофей Чащихин. Сам Дёмкин в выборах, вероятно, будет принимать участие как первый номер в списке партии на выборах в гордуму. Также, по данным «Нового компаньона», туда войдут врач и учитель.

Вместо Валерия Шептунова интересы ПЗСП в округе №2 будет представлять замдиректора по социальным вопросам Максим Спиридонов. Сам Шептунов выдвинулся по спискам, но на мандат он не претендует. Округ вице-мэра Алексея Грибанова «достался» руководителю группы предприятий «Стройавтоматика» Николаю Булатову, который уже зарегистрирован на праймериз.

Александра Филиппова, который, скорее всего, в ближайшее время тоже займёт пост вице-мэра (не исключено, что он сменит Лидию Королёву), в округе сменит Эдуард Гараев. Он — учредитель и директор ООО «Эра» и ООО «Эра+», которые занимаются электромонтажными работами.

Рокировка намечается и в округе №9, где вместо Олега Шлыкова заявился директор ООО «Производственно-строительная компания «Кармента» Роман Пономарёв, а также в округе №22: Юрий Уткин заявку пока не подал, однако в любом случае ставка якобы будет сделана на бенефициара и основателя стройгруппы «Развитие» Алексея Раева.

Свободным остаётся округ Натальи Мельник. Здесь фаворита пока нет. Вместе с тем одна (по данным на вечер 23 апреля) заявка есть: по округу зарегистрирована завотделением фтизиопульмонологического медицинского центра Екатерина Кузнецова. А округ Александра Буторина, который претендует на мандат депутата заксобрания, скорее всего, может остаться без сильного партийного кандидата. Не исключено, что здесь может попытать счастья действующий депутат от «Яблока» Надежда Агишева.

Отметим, что праймериз пройдут в электронном виде через портал «Госуслуги». Все желающие смогут проголосовать с 24 по 30 мая.

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