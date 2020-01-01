Управление Россельхознадзора по Пермскому краю потеряло самостоятельность Руководитель ведомства ушёл в отставку Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 23 апреля, произошла реорганизация в системе региональных управлений Россельхознадзора (РСН). Управление по Пермскому краю было присоединено к Управлению РСН по Кировской области и Удмуртской Республике. Теперь организация будет носить название Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявлено, что реорганизация проведена в соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в целях совершенствования организации деятельности управлений соседних территорий.

Центр объединённого тероргана будет находиться в Кирове, а работа в рамках возложенных на управление полномочий — осуществляться на территориях всех трёх регионов: Кировской области, Удмуртской Республики и Пермского края.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», в связи с реорганизацией руководитель управления Россельхознадзора по Пермскому краю Александр Козюков покинул должность. Вчера был его последний рабочий день. Экс-министру предлагали остаться на работе в должности замруководителя объединённой структуры, но он отказался.

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