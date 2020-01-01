Мария Сыропятова Реконструкцией манежа «Спартак» займётся пермская компания Стоимость работ составит 485 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В понедельник, 26 апреля, были завершены торги на реконструкцию манежа «Спартак» (ул. Рабочая, 9) — победителем объявлено ООО «Строительно-монтажный трест №6». Протокол подведения итогов открытого конкурса вывешен на портале госзакупок.

Заявка ООО «СМТ №6» оказалась единственной поданной для участия в конкурсе. Контракт на работы должен быть заключён на 485 млн руб., это совпадает с начальной (максимальной) ценой торгов.

Среди работ — замена инженерной инфраструктуры, ремонт фасада и внутренних помещений, а также благоустройство территории вокруг манежа «Спартак».

Срок выполнения работ с момента заключения контракта — два года и два месяца. При этом подрядчик должен выполнить работы согласно проекту, разработанному ООО «ПрофПроект». Гарантийный срок после подписания акта приёмки-сдачи работ — 5 лет.

Напомним, что это уже вторые торги, объявленные администрацией Перми на реконструкцию манежа «Спартак». Первый аукцион был отменён в марте 2021 года из-за необходимости корректировки технического задания и конкурсной документации. Ранее общие расходы на реконструкцию манежа «Спартак», озвученные мэрией, составляли 562,6 млн руб.

ООО «Строительно-монтажный трест №6» известен как подрядчик по реконструкции СК «Олимпия». Контракт был заключён в 2016 году на 253,4 млн руб. В 2018 году после выполнения примерно половины работ руководство спорткомплекса его расторгло из-за невыполнения условий контракта. В 2019 году СК «Олимпия-Пермь» пытался взыскать с подрядчика 133 млн руб. неустойки. Однако Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования только частично, решив взыскать с СМТ №6 только 1 млн руб. в пользу СК «Олимпия-Пермь». Решение вступило в законную силу в октябре 2020 года.

По данным «Спарк-Интерфакс», в 2020 году СМТ №6 показало выручку в 192,7 млн руб., а прибыль — в 3 млн руб. Директор — Сергей Миков, всего в организации работают 23 сотрудника.

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