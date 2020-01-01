Мария Сыропятова В Пермском крае за три месяца построено на 9,5% больше жилья В эксплуатацию сдано 4,3 тыс. квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

За первые три месяца 2021 года в эксплуатацию сдано на территории Пермского края 295,4 тыс. кв. м жилья, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом сдано 4312 квартир.

В Пермьстате отмечают, что сокращается объём сданного жилья индивидуальными застройщиками. Всего за три месяца 2021 года сдано 118,9 тыс. кв. м жилья, что на 21,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.

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