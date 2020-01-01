В Перми выросло число объявлений о продаже подержанного мототранспорта Средняя стоимость бывших в употреблении мотоциклов составляет 170 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным сервиса «Авито Авто», с 1 по 20 апреля на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество объявлений о продаже мототранспорта: мотоциклов, скутеров и мопедов.

Подержанный мотоцикл в Перми в среднем стоит 170 тыс. руб. — на 21,4% больше, чем в прошлом году, мопеды и скутеры — 40 тыс. руб.

Вырос и спрос на подержанную технику. В целом по стране, по данным «Авито Авто», жители на 23,6%, по сравнению с апрелем 2020 года, активнее интересуются покупкой бывших в употреблении мотоциклов, на 24,2% — мопедов и скутеров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.