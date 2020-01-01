Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 15 территориях Прикамья
Общее число жителей с коронавирусной инфекцией в регионе — 54 040 человек
За минувшие сутки COVID-19 заразился 101 житель 15 территорий Прикамья. Большая часть заболевших проживает в Перми. В Березниках и Краснокамском городском округе выявлено по шесть случаев заболевания, в Красновишерском городском округе — пять.
Также инфекция подтвердилась у жителей Пермского и Большесосновского муниципальных районов, Лысьвенского, Октябрьского, Горнозаводского, Добрянского, Чернушинского, Нытвенского и Чусовского городских округов, а также Частинского муниципального округа.
Общее число инфицированных COVID-19 в Прикамье составило 54 040 человек.
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