В Перми введён в эксплуатацию детский сад на 360 мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми введён в эксплуатацию новый детский сад на 360 мест. Он расположен на ул. Желябова, 16б в м/р Парковом. Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Открытие детского сада планируется в начале июня, отмечают в краевом минстрое.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчёркивал, что при строительстве социальных объектов главный приоритет — качество и срок выполнения работ. «Наша задача — выполнять данные населению обещания и реализовывать строительство образовательных учреждений в соответствии с намеченными планами. Очень важно, чтобы наши ребята занимались в комфортных условиях», — обозначил он.



Площадь трёхэтажного корпуса для дошколят составляет 5818 кв. м. Как сообщили в министерстве образования и науки Пермского края, образовательное учреждение будет иметь специализированный уклон. В новом здании детского сада «Академия игры» создаётся современная среда для развития малышей. Пространство условно разделено на пять образовательных кластеров в соответствии с принятой классификацией игр: «Техномир» (различные виды конструирования, интерактивное и 3D-моделирование), «Познавариум» (экспериментирование, проведение опытов), «Мир творчества» (все виды искусства), «Речецветик» (речевое развитие, библиотека), «Олимпионик» (оздоровительно-спортивный блок).



Отметим, строительство детских садов и школ в Пермском крае ведётся под контролем регионального министерства строительства. С начала года в Прикамье введены в эксплуатацию уже шесть образовательных учреждений. Помимо детсада на ул. Желябова в краевой столице это детские сады на ул. Байкальской, 26а, ул. Евгения Пермяка, 8а и ул. Плеханова, 63 в Перми, а также в д. Кондратово Пермского муниципального района. Всего в ближайшие три года в крае планируется построить 39 объектов образования: 25 школ и 14 детских садов. Часть из них строятся в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда».

Также напомним, что в середине апреля в селе Кочёво завершилось возведение корпуса средней школы на 400 мест. Благодаря новому зданию дети впервые за 20 лет будут учиться в одну смену. Напомним, работа Кочёвской школы в две смены создавала серьёзные неудобства для почти 200 ребят из близлежащих посёлков, которых ежедневно доставляют на уроки на автобусах. Ещё 20 учеников из удалённых деревень живут в интернате при школе. В нём сейчас и располагаются кабинеты для среднего и старшего звена. После переезда в новый корпус старое здание будет снесено. Интернат переведут в корпус начальной школы.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина, данному в рамках рабочей поездки в Кочёвский округ, решён вопрос благоустройства прилегающей территории школы, а в самом корпусе по современному типу оборудованы раздевалки, организована удобная навигация для детей и родителей.



В двухэтажном здании будут учиться школьники с 6-го по 11-й класс. В новом корпусе оборудовано 20 классов, спортзал, библиотека с читальным залом и столовая на 350 мест. Кроме того, в здании есть кабинеты социального педагога, дефектолога и психолога. Планируется, что ребята начнут обучение в новом корпусе с мая текущего года.​





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