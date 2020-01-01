Большинство работодателей не поддерживает решение увеличить майские выходные В 23% компаний принято решение работать по ранее принятому календарю рабочих дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru выяснила реакцию и планы компаний-работодателей в отношении увеличения праздничных дней в мае 2021 года.

Выяснилось, что 61% руководителей не поддерживают решение увеличить количество выходных дней в мае: 38% — категорически против, 23% высказали отрицательное отношение в целом . Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, в общем ее поддержали 15% респондентов. 2% работодателей затруднились с ответом.

54% опрошенных руководителей ещё не приняли решение о том, будут ли их компании работать с 1 по 10 мая. 23% заявили, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней и ровно столько же рассказали, что уйдут на длинные майские каникулы.

Экспресс-опрос проводился с 23 по 25 апреля среди 200 представителей работодателей.

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