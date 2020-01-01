Елена Бардукова Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая Причина длинных выходных всё та же — коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 23 апреля, в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать майские праздники непрерывными.

По словам руководителя ведомства, перемещения во время выходных дней и между ними, в том числе на общественном транспорте, несёт попределённые риски. А непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

Владимир Путин ответил, что «и на федеральном уровне, и на региональном будет призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам» и добавил:

«Если вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу».

Таким образом, россиян вновь ждут длительные выходные — с 1 по 10 мая.

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