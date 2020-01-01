За сутки в Пермском крае зарегистрирован 101 заболевший новой коронавирусной инфекцией Из них 66 человек — старше 50 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации краевого управления Роспотребнадзора, за вчерашний день, 25 апреля, в Прикамье выявлен 101 новый случай заражения COVID-19: 33 человек решено госпитализировать, 68 — оставлены на лечение дома под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 57 пациентов женского пола. Среди заболевших — пятеро детей и 66 человек в возрасте старше пятидесяти лет.

Выздоровели 87 больных коронавирусом.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло 54 040. Выздоровели 48 804. Скончались 2135 человек.

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