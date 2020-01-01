Медсанчасть №1 возглавил замминистра здравоохранения Прикамья Его место остаётся вакантным Поделиться Поделиться Твитнуть

МСЧ 1 г. Пермь

Константин Долгановский

Заместитель министра здравоохранения региона Денис Михайленко назначен главврачом Пермского ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть №1», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Контракт с теперь уже экс-руководителем медсанчасти №1 Мариной Обуховой не был продлён.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о возможном назначении Дениса Михайленко. Сообщалось также, что новым замминистра здравоохранения Пермского края может стать Дмитрий Пермяков. По одной из версий, он получит пост якобы благодаря протекции бывшего советника губернатора по вопросам здравоохранения Пермского края Анатолия Зубарева. Пока это место остаётся вакантным.

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