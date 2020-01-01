Здание бывшего ресторана «Живаго» подешевело на 16 млн руб. Площади в центре Перми готовы продать за 129 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom

Константин Долгановский

С ноября 2020 года стоимость трёхэтажного здания площадью 2,9 тыс. кв. м на ул. Ленина, 37 снизилась на 16 млн руб. Изначально в объявлении на сайте «Авито» было заявлено 145 млн руб., сейчас указана цена в 129 млн руб.

В объявлении также говорится, что в собственности есть земельный участок площадью 0,31 га, парковка на 60 машино-мест, долгосрочный действующий арендатор и много потенциальных.

Напомним, ресторан «Живаго» закрылся в 2017 году, затем здание было выставлено на продажу. Весной 2020 года было объявлено о планах открыть там ТЦ Zoom. 30 ноября на сайте «Авито» появилось объявление о продаже торгового центра.

Кроме того, в середине декабря судебные приставы Пермского края арестовали здание и земельный участок под экс-рестораном «Живаго». Причиной ареста стал многомиллионый долг управляющего активом — ООО «Конкур-Пермь», с которого взыскивают более 70 млн руб. в пользу физических и юридических лиц.

Добавим, в настоящее время в здании работают кофейня, магазин Lux Store и «Пятёрочка».

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