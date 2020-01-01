Татьяна Сукрушева В Перми из-за долгов на здание бывшего ресторана «Живаго» наложили арест Задолженность организации составляет более 70 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom

Константин Долгановский

Судебные приставы Пермского края арестовали здание и земельный участок под бывшим рестораном «Живаго» по адресу ул. Ленина, 37. Причиной ареста стал многомиллионый долг ООО «Конкур-Пермь», с организации взыскивают более 70 млн руб. в пользу физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Напомним, ресторан «Живаго» закрылся в 2017 году, затем здание было выставлено на продажу. Весной этого года было объявлено о планах открыть там ТЦ Zoom, при этом в конце ноября на сайте «Авито» появилось объявление о продаже торгового центра за 145 млн руб.

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