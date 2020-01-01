В Березниках отключили электричество и воду Причины происшествия уточняются Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь с 25 на 26 апреля около 04:00 почти по всему городу Березники произошло отключение водоснабжения и электричества, сообщает 59.ru.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края порталу сообщили, что из-за отключения электроэнергии встала работа насосов. На данный момент подача электричества восстановлена, идёт заполнение системы водой.

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