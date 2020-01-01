Сергей Данилов «Парма» уступила в матче за «бронзу» Кубка ФИБА Европа Поделиться Поделиться Твитнуть

«Парма» уступила в матче за бронзу Кубка ФИБА Европа в Израиле. Итоговый счёт матча БК «Орадя» — БК «ПАРМА» — 85:76.

Пермский клуб провалил первую половину матча, уступая в отдельные моменты матча с разницей 20 очков. Во второй половине матча «Парма» предприняла попытку догнать румынский клуб, однако, выйти вперёд или хотя бы сравнять счёт пермякам не удалось.

Лучший игрок в составе «Пармы» — Эйгирдас Жукаускас — 24 очка + 7 подборов + 5 ассистов + 2 перехвата.

С понедельника, 10 мая, стартует плей-офф Единой Лиги ВТБ, в котором «Парма» сыграет с «Зенитом». Серия(0+) начнется на выезде.

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