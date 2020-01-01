Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 18 территориях региона Больше половины инфицированных выявлено в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 18 территориях Пермского края.

Из 102 инфицированных больше половины выявлено в Перми — 52. На втором месте — Пермский район, там COVID-19 диагностирован у 12 человек. По шесть заболевших обнаружено в Чусовском и Добрянском округах.

По четыре инфицированных зафиксировано в Юсьвинском и Карагайском округах. По три — в Верещагинском и Лысьвенском округах. В Чайковском и Краснокамском округах подтвердилось по два случая заражения COVID-19.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 53 939 заболевших.





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