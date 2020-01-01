Сергей Данилов В конкурсе на должность председателя Пермского краевого суда принимают участие три пермских судьи Поделиться Поделиться Твитнуть

Высшая квалификационная комиссия судей завершила приём документов от участников конкурса на должность председателя Пермского краевого суда. Документы подали три судьи из Пермского края, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Так, для участия в конкурсе, по данным издания, заявились председатель Пермского районного суда Дмитрий Данилов, судья Пермского краевого суда Юрий Воронов и заместитель председателя Пермского краевого суда по административным делам Наталия Нечаева.

Издание не располагает информацией об участниках конкурса — представителях других регионов.

Конкурс на должность председателя объявлен уже в пятый раз. Дмитрий Данилов уже участвовал в одном из них, но в итоге его назначения не состоялось.

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