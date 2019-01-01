На пост председателя Пермского краевого суда претендуют сразу два кандидата Поделиться Поделиться Твитнуть

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала на должность председателя Пермского краевого суда председателя Пермского районного суда Дмитрия Данилова и председателе суда Березников Дмитрия Вяткина. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Ранее в числе претендентов значился также заместитель председателя Пермского краевого суда Игорь Челомбицкий, но он не прошёл отбор.

Итоговый выбор сделает председатель Верховного суда, который направит представление о назначении председателя в адрес Президента РФ.