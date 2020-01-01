Роспотребнадзор: В Прикамье выявлено 552 случая завоза коронавируса из-за рубежа Составлено 499 протоколов на граждан, не разместивших результат «ковидного» теста на «Госуслугах» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За период пандемии коронавируса из зарубежных стран в Пермский край прибыло более 40 тыс. человек, из них 552 оказались инфицированными COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора (РПН)

Также было составлено 499 протоколов на пермяков, прибывших в Россию воздушным транспортом и не разместивших информацию о результатах исследования на коронавирус на сайте «Госуслуги».

В ведомстве напомнили: со 2 мая 2021 года все россияне, которые въезжают в Россию из-за границы, должны сдавать уже два ПЦР-теста (для возвращающихся из Турции и Танзании новые правила начали действовать с 21 апреля). Изменения требований опубликованы в постановлении главного санитарного врача РФ от 16 апреля 2021 года.

В течение трех дней после возвращения нужно сдать первый анализ, повторный — в течение пяти дней. Между тестами должно пройти не меньше суток. Результаты обоих тестов необходимо загрузить на сайт «Госуслуги».

Нарушителям грозят штрафы от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.