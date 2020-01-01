МЧС предупредило об усилении ветра до 18 м/с Ухудшение погоды будет сопровождаться дождями Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в воскресенье, 25 апреля, в Прикамье ожидается облачная дождливая погода с порывами ветра до 18 м/с. Осадки начнутся уже ночью.

В ночные часы возможны заморозки, днём максимальная температура воздуха +11°.

В связи с сильным ветром, сообщили в МЧС, возможны падения конструкций и деревьев, обрывы проводов, увеличение числа ДТП. О происшествиях следует сообщать по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112».













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