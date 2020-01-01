В Пермском крае за сутки заболели коронавирусом 103 человека Больше половины инфицированных — старше пятидесяти лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Прикамье выявлено 103 новых случая заражения COVID-19: 10 человек госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

В числе новых инфицированных — пятеро детей, 56 человек старше пятидесяти лет. Выздоровели 133 человека.

В ковидных отделениях медучреждений продолжают лечение 662 человека, 45 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда — 32,1%.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 837.

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