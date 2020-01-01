В Перми начался ремонт участка ул. Монастырской Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ленинском районе Перми по нацпроекту подрядчик приступил к работам на ул. Монастырской, сообщает пресс-служба мэрии. По проекту, будет отремонтирован участок от ул. Горького до ул. Попова.





Сейчас ведётся разборка старого бордюрного камня. На следующей неделе начнётся фрезерование дорожного полотна. В итоге будет обновлено асфальтовое покрытие на тротуаре и проезжей части.





В 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должно быть отремонтировано 16 объектов. Это участки дорог во всех районах города.









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