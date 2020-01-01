«Парма» встретится с румынской «Орадей» Матч за третье место в Кубке Европы ФИБА пройдёт 25 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

23 апреля в Израиле были сыграны два полуфинальных матча Кубка Европы ФИБА.

В первом полуфинале пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил израильскому «Ирони» с разницей в одно очко — 80:81.

К концу матча у пермяков был отрыв в три очка, однако удержать его на последних секундах «Парме» не удалось.

Самым результативным в составе «Пармы» стал защитник Адас Юшкявичюс, он записал в свой актив 17 очков. Автором победного броска в составе «Ирони» стал защитник Уэйн Селден.

Во втором полуфинале румынская «Орадя» проиграла польскому «Оструву» — 66:77.

Таким образом. соперником пермского БК «Парма» в матче за третье место в Кубке Европы ФИБА станет клуб из Румынии. Матч «Парма» — «Орадя» состоится 25 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.





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