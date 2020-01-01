Откладывать на жизнь не могут 59% жителей Пермского края Ещё 15% граждан отметили, что за год их доходы упали на 10–20% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более половины жителей Прикамья живут от зарплаты до зарплаты: 59% опрошенных сервисом Зарплата.ру пермяков заявили, что им не удаётся откладывать на жизнь.

Также 47% граждан заявили, что им хватает средств только на еду и оплату жилья, 32% указали на наличие кредитов, 11% признались, что не имеют постоянной работы.

Ещё 15% жителей края (среди них 59% — женщины) отметили, что за последний год их доход упал на 10–20%.

Согласно данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата в Пермском крае составляла 41,2 тыс. руб., а в России в целом — 48,3 тыс. руб.

По данным ЦБ, за 2020 год долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов выросла, достигнув исторического максимума 11,7%.





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