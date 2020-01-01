Каждый второй россиянин ждал длинных майских каникул Эксперты опросили 1600 экономически активных жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

22 и 23 апреля текущего года сервис по поиску работы SuperJob опросил 1600 экономически активных жителей России старше 18 лет о том, нужны ли в мае длинные выходные. Половина респондентов высказалась «за».

При этом большая часть поддержавших идею майских каникул — 38% — считает, что нужно оставить и новогодние. Остальные 12% уверены, что количество выходных дней в январе в таком случае необходимо сократить.

17% опрошенных оставили бы только новогодние каникулы, такое же количество респондентов считает, что ни январские, ни майские выходные не нужны.

За продление весенних и сохранение зимних праздников чаще всего выступают жители в возрасте до 34 лет. 18% граждан от 45 лет согласны на дополнительные выходные в мае лишь при условии их сокращения зимой, 22% — против и тех, и других. Также против длительных выходных в январе и мае выступают люди с доходом более 80 тыс. руб. (23%), респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. убеждены, что нужно оставить всё как есть (22%).

Напомним, в пятницу, 23 апреля, президент РФ Владимир Путин пообещал подписать указ о «майских каникулах» — с 1 по 10 мая включительно.

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