В выходные в Прикамье будет пасмурно и дождливо Существенных изменений в дневной температуре воздуха не ожидается Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По данным проекта «Метеоролог и я», в субботу в Пермском крае будет облачно, на севере региона ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха достигнет +1°...+6°C, днём воздух прогреется до +13°C. В краевой столице будет пасмурно и чуть холоднее: +1°...+3°C ночью и +8°...+10°C днём.

В воскресенье показатели останутся теми же, на территории всего региона будет идти умеренный (местами небольшой) дождь. Весь уикенд будет дуть юго-восточный ветер 3–8 м/с, в воскресенье возможны порывы до 13 м/с.

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