В Пермском крае за сутки выявлено 103 новых случая заболевания коронавирусом Скончались 13 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 103 новых случая заражения COVID-19: 19 человек госпитализированы, 84 проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 59 пациентов женского пола, 44 — мужского, 11 детей и 48 человек старше 50 лет.

Выздоровел 121 житель Прикамья. Скончались 13 человек.

По информации минздрава, сейчас в ковидных отделениях больниц лечатся 666 пациентов, 46 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 734.





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