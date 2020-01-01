В финал федерального педконкурса вышли три пермские студентки Поделиться Поделиться Твитнуть

Финалистами профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» стали три студентки Пермского педуниверситета: Анастасия Сливницына, Диана Севостьянова, Евгения Шкиренкова. Конкурсные испытания должны завершиться сегодня, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Конкурс проходит в Сочи, в парке науки и искусства «Сириус». В нём принимают участие 152 студента из 47 регионов России.

На финальном этапе конкурсанты выполняют разнообразные задания, разделённые на несколько блоков. В течение четырёх дней участники посетили различные образовательные лекции, мастер-классы, педагогические мастерские от приглашённых экспертов.

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