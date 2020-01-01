Заведено уголовное дело о хищениях при благоустройстве «Хохловки» Завышение стоимости работ оценивается в 2,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий при создании сервисной инфраструктуры в музее «Хохловка», сообщает Properm.ru.

Напомним, в 2019 году краевое агентство по туризму подготовило две заявки на участие в федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Одним из двух туристических кластеров стал проект «Край великой реки», в рамках которого планировалось развитие архитектурно-этнографического музея «Хохловка», в частности, строительство визит-центра и благоустройство территории.

Тендер на возведение визит-центра стоимостью 1,8 млн руб. выиграло ООО «Торговый дом «Пермский ДСК», которое сдало объект в том же году. Контракт на благоустройство «Хохловки» стоимостью 7,2 млн руб. заключили с ООО «СМУ-17», заказчиком выступило Управление капитального строительства Пермского муниципального района.

У следственных органов вопросы к подрядчику и заказчику работ по благоустройству возникли после проверки законности реализации программ «Развитие туризма» в 2020 году. В частности, изучается возможность завышения цен при составлении сметы на тротуарную плитку, установленные светильники и беседки на 2,8 млн руб. В СУ СКР по Пермскому краю Properm.ru подтвердили факт расследования, генеральный директор и совладелец «СМУ-17» Юлия Бычина от комментариев отказалась.

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