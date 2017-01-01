Представлены проекты по созданию в Прикамье двух туристских кластеров Власти Прикамья разработали инвестпроекты по развитию активного и круизного туризма

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Вид на Вишеру с камня Ветлан. Фото предоставлено сайтом http://123‑realty.ru

Фото: Администратор

newsko.ru

Сегодня, 22 мая, руководитель краевого агентства по туризму и молодёжной политике Елена Соснина представила на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам комплексные инвестиционные проекты по созданию в Прикамье двух туристских кластеров.

Елена Соснина пояснила, что сейчас на федеральном уровне есть программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», которая должна увеличить до конца 2025 года вклад туризма в ВВП страны до 4,14%. Для вхождения в эту программу Пермскому краю нужно создать укрупнённый инвестиционный проект стоимостью от 3 млрд руб. Из них 25 % — это федеральные средства, 70% — средства инвесторов, и 5% — деньги регионального и местных бюджетов. Средства инвесторов могут быть направлены на строительство туристской инфраструктуры (гостиницы, кафе, базы отдыха и т. д.), а краевой и федеральный бюджеты возьмут на себя транспортную и инженерную инфраструктуру.

В результате краевое агентство по туризму подготовило две заявки на участие в федеральной программе. Первый проект подразумевает под собой создание кластера круизного туризма «Край великой реки». Общая стоимость проекта — 13,4 млрд руб. Из них 10,6 млрд руб. (79%)— это средства инвесторов, 2,4 млрд (18%) — федерального бюджета, и 381,1 млн руб. (3%) — деньги региона.

Кластер "Край великой реки". Источник - Агентство по туризму и молодёжной политике Пермского края

В рамках этого проекта, в частности, планируется развивать историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» (Усолье), санаторий «Демидково» (Добрянка), архитектурно-этнографический музей «Хохловка», построить в Перми конгрессно-выставочный центр с гостиничным комплексом (4 звезды) и четыре гостиничных комплекса (5 звёзд — Окулова,14 и Петропавловская,73а, 4 звезды — Окулова, 4 и Петропавловская, 54). Сроки реализации проекта — 2020—2025 годы. В итоге край должен получить 358 тыс. туристов, 848 новых рабочих мест, 1546 койко-мест в коллективных средствах размещения и увеличение объёма платных услуг на 340%.

Второй проект — это создание кластера активного туризма «Впечатления через край». Общая стоимость проекта — 8,3 млрд руб. Из них 6 млрд (72%)— это средства инвесторов, 2 млн (25%) — федерального бюджета, и 254,1 млн руб. (3%) — консолидированного бюджета региона. Сроки реализации проекта — 2019—2025 годы.

Кластер "Впечатления через край". Источник - Агентство по туризму и молодёжной политике Пермского края

В частности, создание кластера «Впечатления через край» предполагает под собой развитие туризма на территории природного парка «Пермский» (реки Вишера, Усьва, Чусовая), а также развитие туристической базы отдыха «Жемчужина карьеров» (Александровский район), горнолыжных комплексов «Такман» (Чусовой), «Жебреи», «Иван-Гора» (Гамово), «Эко-полис» (Демидково), базы отдыха «Карповка» (Карагайский район), гостевого дома «Аллюр» (пос. Крансый Восход), парка активного отдыха «Юго-Камские горки» и оздоровительного комплекса на базе отдыха «Берендей» (Елово). В результате край должен получить 99 тыс. туристов, 211 рабочих мест, 768 койко-мест и увеличение объёма платных услуг на 80%.

Елена Соснина пообещала депутатам, что осенью доложит им об успехах прохождения заявок.