Пермяки могут накопить на однокомнатную квартиру за семь лет Жителям Москвы для этого понадобится 18 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Жителям Перми, согласно рейтингу российских городов, составленному сервисом hh.ru и ЦИАН, копить на собственную «однушку» в среднем придётся семь лет. Быстрее всего приобрести собственное жильё смогут жители Челябинска, Оренбурга и Саратова — всего за пять лет.

Для составления рейтинга российских городов, жители которых могут быстрее всех накопить на однокомнатную квартиру, hh.ru и ЦИАН проанализировали предлагаемые зарплаты, среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке и прожиточный минимум в каждом регионе РФ. Методология высчитывалась по принципу «предлагаемая зарплата минус прожиточный минимум».

При этом, как выяснили исследователи, при средней предлагаемой зарплате в 41,2 тыс. руб. и средней стоимости однокомнатной квартиры в 2,38 млн руб. в Перми девять лет копить на своё жильё придётся начинающим специалистам и представителям сферы «Туризм, гостиницы, рестораны». За пять лет могут «обернуться» жители, работающие в сфере добычи жилья, и высший менеджмент.

Всего в рейтинг вошли 35 российских городов, Пермь заняла в нём 11-е место. Замыкает список Москва: жителям столицы на «однушку» придётся копить 18 лет.

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