Ещё 102 случая заражения коронавирусом выявлено в Пермском крае Среди инфицированных — 21 человек старше 65 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 20 человек госпитализированы, 82 пациентам назначено амбулаторное лечение.

В числе новых инфицированных — 42 пациента мужского пола, 60 — женского. В числе заболевших — семеро детей и 21 человек старше 65 лет.

Выздоровели 107 человек.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 631.

Тем временем в Пермский край доставлено ещё 10,2 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19, сообщили в минздраве. Они уже распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.





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