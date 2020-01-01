В Перми зарегистрированы случаи заражения бельгийским штаммом COVID-19 На следующей неделе в Прикамье привезут первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Выявленный в Бельгии в конце марта новый штамм коронавируса обнаружен в Перми. Им заразились порядка 15 человек, сообщает «Рифей-Пермь».

Ещё одна неприятная новость — в регионе зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19.

По словам главного внештатного эпидемиолога министерства здравоохранения Пермского края Вадислава Семерикова, повторное заражение происходит через четыре-пять месяцев, и «регистрируются эти случаи у лиц, которые имеют дефекты иммунной системы. Течение клинического заболевания абсолютно идентичное, как и в первый раз».

Эпидемиологи считают, что защитить от нового штамма может вакцина. Пока в Пермском крае есть только препарат «Спутник V», но уже на следующей неделе ожидается поставка в регион более 16 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», сообщил Вадислав Семериков.

Вакцинация новым препаратом начнётся в мае. Привиться можно будет по предварительной записи.

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