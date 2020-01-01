В Пермском крае прокуратура выявила нарушения при переселении граждан из аварийного жилья Предоставляемая квартира не соответствовала указанным в контракте требованиям Поделиться Поделиться Твитнуть

По мнению прокуроров, РСТ неправомерно уравняла нормативы во всех муниципалитетах

Константин Долгановский

В Осинском городском округе Пермского края прокуратура выявила нарушения при переселении граждан из аварийного жилья, об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа по региону.

Администрация округа заключила муниципальный контракт на приобретение квартиры взамен жилья, признанного аварийным. Акт приёма-передачи квадратных метров был подписан, но в ходе проверки выяснилось, что квартира не соответствует указанным в контракте техническим требованиям. В частности, были выявлены трещины на окнах, щели в рамах и в полу, отслоение краски на потолке.

По итогам проверки главе Осинского округа внесено представление. В отношении должностного лица заказчика, подписавшего акт приёма-передачи жилого помещения, прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

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