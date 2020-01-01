Рейсы из Перми до Калининграда начинает авиакомпания Red Wings Полётная программа стартует с 3 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 3 мая до 27 октября будут выполняться прямые рейсы из Перми в Калининград. Полётную программу запускает авиаперевозчик Red Wings.

Рейс из Перми до Калининграда на воздушном судне Superjet будет длиться три часа, перелёты будут осуществляться по понедельникам и средам.

Также перелёты по данному маршруту выполняют авиакомпании «Икар» и Nordwind Airlines.

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