Рейсы из Перми до Калининграда начинает авиакомпания Red Wings
Полётная программа стартует с 3 мая
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С 3 мая до 27 октября будут выполняться прямые рейсы из Перми в Калининград. Полётную программу запускает авиаперевозчик Red Wings.
Рейс из Перми до Калининграда на воздушном судне Superjet будет длиться три часа, перелёты будут осуществляться по понедельникам и средам.
Также перелёты по данному маршруту выполняют авиакомпании «Икар» и Nordwind Airlines.
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