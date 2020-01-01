Пермский политех вошёл в рейтинг ведущих мировых вузов
Эксперты проанализировали влияние высших учебных заведений на выполнение целей ООН
Международное агентство Times Higher Education составило список высших учебных заведений мира THE University Impact Rankings, в который уже в третий раз вошёл Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
Составители рейтинга проанализировали, как вузы влияют на достижение ключевых целей устойчивого развития человечества, изложенные в резолюции Организации объединенных наций. В этом году в рейтинг вошли 1115 вузов мира. Пермский политех был отмечен в 10 номинациях и занял 601–800-ю строчку.
При этом по обеспечению качества образования вуз вошёл в число 200 сильнейших мировых университетов.
«Составители рейтинга отметили успехи Пермского политеха и в обеспечении трудоустройства выпускников: по этому показателю мы вошли в 300 университетов мира. Одним из ключевых направлений деятельности для нашего вуза является создание новых высокотехнологичных решений для наших индустриальных партнеров. По этому показателю мы также вошли в число 200 ведущих университетов мира», — рассказал начальник управления науки ПНИПУ Павел Волегов.
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