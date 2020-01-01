Пермский политех вошёл в рейтинг ведущих мировых вузов Эксперты проанализировали влияние высших учебных заведений на выполнение целей ООН Поделиться Поделиться Твитнуть

Международное агентство Times Higher Education составило список высших учебных заведений мира THE University Impact Rankings, в который уже в третий раз вошёл Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Составители рейтинга проанализировали, как вузы влияют на достижение ключевых целей устойчивого развития человечества, изложенные в резолюции Организации объединенных наций. В этом году в рейтинг вошли 1115 вузов мира. Пермский политех был отмечен в 10 номинациях и занял 601–800-ю строчку.

При этом по обеспечению качества образования вуз вошёл в число 200 сильнейших мировых университетов.

«Составители рейтинга отметили успехи Пермского политеха и в обеспечении трудоустройства выпускников: по этому показателю мы вошли в 300 университетов мира. Одним из ключевых направлений деятельности для нашего вуза является создание новых высокотехнологичных решений для наших индустриальных партнеров. По этому показателю мы также вошли в число 200 ведущих университетов мира», — рассказал начальник управления науки ПНИПУ Павел Волегов.

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